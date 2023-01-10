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14:26, 10 января 2023Мир

Варшава попросила США помочь выбить репарации от ФРГ за Вторую мировую войну

Польша обратилась к Конгрессу США за поддержкой в получении репараций от Германии

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Варшава обратилась к Конгрессу США с официальной просьбой о поддержке в получении репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом объявил глава правительственной группы по подготовке отчета о потерях и замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает ТАСС

«[Ранее] МИД обратился к ряду международных организаций — ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, а также к 50 странам-членам Совета Европы, НАТО и ЕС. Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США — ключевая страна, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости», — заявил он о просьбе помочь «выбить» с ФРГ положенные репарации.

Ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Правительство Германии назвало этот вопрос закрытым и подчеркнуло, что не будет вести какие-либо дискуссии по этому поводу. До этого Польша попросила ООН посодействовать в этом вопросе.

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Виктория Кондратьева
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