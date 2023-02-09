Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:57, 9 февраля 2023Мир

В турецкой провинции Шанлыурфа завершили поисково-спасательные работы

В провинции Турции Шанлыурфа завершили поисково-спасательные работы после землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турецкие власти перебрасывают отряды спасателей в другие районы страны, пострадавшие в результате землетрясения, после завершения поисково-спасательных работ в провинции Шанлыурфа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Салих Айхан говорил, что многие здания разрушены, и призывал местных жителей покинуть дома.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясение было и в Сирии, и в Ливане, и в Ираке, и на Кипре, и в ряде других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов
Песков прокомментировал поставки оружия Евросоюзом на Украину
Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.