В турецкой провинции Шанлыурфа завершили поисково-спасательные работы

В провинции Турции Шанлыурфа завершили поисково-спасательные работы после землетрясения

Турецкие власти перебрасывают отряды спасателей в другие районы страны, пострадавшие в результате землетрясения, после завершения поисково-спасательных работ в провинции Шанлыурфа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Салих Айхан говорил, что многие здания разрушены, и призывал местных жителей покинуть дома.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясение было и в Сирии, и в Ливане, и в Ираке, и на Кипре, и в ряде других стран.