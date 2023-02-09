Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 9 февраля 2023Мир

Посол России в Лондоне заявил о возможности ответить на трибунал по Украине

Посол России в Лондоне Келин заявил, что Москва может ответить на трибунал по Украине

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Идея создать международный трибунал против России из-за боев на Украине — это «квазисудебный орган на базе украинского правосудия с иностранными элементами», считает российский посол в Великобритании Андрей Келин. Цитату приводит ТАСС.

По его словам, у России есть чем ответить. «С учетом того, что мы восемь лет документировали военные преступления Украины в Донбассе», — заявил Келин. По его словам, сейчас усилия представителей Великобритании по созданию антироссийского трибунала «концентрируются вокруг площадки Организации Объединенных Наций».

В январе Европарламент большинством голосов проголосовал за создание трибунала по конфликту на Украине, приняв соответствующую резолюцию. При этом она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Разные европейские и украинские политики также высказываются за создание такого трибунала, власти России считают, что эти требования не имеют оснований.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов
Песков прокомментировал поставки оружия Евросоюзом на Украину
Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.