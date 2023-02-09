Посол России в Лондоне заявил о возможности ответить на трибунал по Украине

Посол России в Лондоне Келин заявил, что Москва может ответить на трибунал по Украине

Идея создать международный трибунал против России из-за боев на Украине — это «квазисудебный орган на базе украинского правосудия с иностранными элементами», считает российский посол в Великобритании Андрей Келин. Цитату приводит ТАСС.

По его словам, у России есть чем ответить. «С учетом того, что мы восемь лет документировали военные преступления Украины в Донбассе», — заявил Келин. По его словам, сейчас усилия представителей Великобритании по созданию антироссийского трибунала «концентрируются вокруг площадки Организации Объединенных Наций».

В январе Европарламент большинством голосов проголосовал за создание трибунала по конфликту на Украине, приняв соответствующую резолюцию. При этом она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Разные европейские и украинские политики также высказываются за создание такого трибунала, власти России считают, что эти требования не имеют оснований.