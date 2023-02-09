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15:25, 9 февраля 2023Мир

В Венгрии заявили об абсолютном проигрыше Европы из-за украинского конфликта

Глава администрации Орбана заявил об абсолютном проигрыше Европы из-за украинского кризиса

Фото: Vitaliy Hrabar / Reuters

Европа находится в абсолютном проигрыше из-за конфликта на Украине. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

По его словам, подобное незавидное положение европейских стран связано с тем, что на фоне украинского кризиса они вынуждены существенно переплачивать за энергоносители.

«Легко увидеть, что пока мы здесь по всей Европе платим за энергию в десять раз дороже, чем в США, а немецкие, венгерские, голландские предприятия должны конкурировать на мировом рынке с американскими предприятиями, которые платят за энергию в десять раз меньше, Европа может быть только в проигрыше», — пояснил Гуйяш, выступая на брифинге венгерского кабмина.

В январе Орбан также заявил, что от конфликта на Украине страдают в первую очередь европейцы. В самом выгодном положении в сложившейся ситуации находятся США, посчитал политик.

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Варвара Кошечкина
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