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13:07, 13 января 2023Мир

Премьер Венгрии рассказал о единственном победителе в конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан считает, что от конфликта на Украине выигрывают США

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что европейцы — это главные «потерпевшие» в результате конфликта на Украине в экономическом смысле. Единственный победитель — это США, подчеркнул он, не объясняя, почему так считает. Цитату приводит РИА Новости.

«Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и войны являются европейцы. На войне точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа. Про Россию пока дискуссионный вопрос», — рассказал Орбан.

Ранее политик также заявил, что Евросоюз «не осмеливается признать ошибочность санкционной политики», а Будапешт не в силах изменить позицию более крупных стран объединения. Орбан признался, что ему бы хотелось, чтобы кто-то признал: Евросоюз «облажался» и что сейчас необходимо остановиться во избежание большой беды.

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Виктория Кондратьева
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