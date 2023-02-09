Россиянам подсказали способ порвать отношения с женщиной-абьюзером

Психотерапевт Фомин: рвать отношения с женщиной-абьюзером нужно через боль

Порвать отношения с женщиной-абьюзером трудно, поскольку в них много эмоций, предупредил психолог, психотерапевт Евгений Фомин. Однако верный способ расстаться все-таки есть, подсказал он россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

Женщину-абьюзера, уточнил он, можно легко вычислить в самом начале любовных отношений по замаскированным под комплименты оскорблениям, стремлению взять партнера под тотальный контроль, патологической ревности, вспышкам агрессии, истеричности и манипуляциям.

Бурные эмоции, которые мужчина испытывает в отношениях с такой женщиной, вызывают привыкание, отметил психотерапевт. «Это как болото, которое засасывает своей чрезмерной эмоциональностью. Мужчина привязывается к этим всплескам, и у него возникает в них острая потребность, как в наркотическом средстве», — сказал он. Фомин добавил, что со временем мужчине становится мало этих эмоций, и он хочет больше скандалов и сцен. «Такие отношения нужно рвать по живому. Это необходимо. Безусловно, мужчине будет больно, но выбора у него нет, если он хочет жить счастливо. Я советую взять себя в руки, обратиться к психологу и пережить эту боль», — резюмировал он.

Ранее семейный психолог Ольга Романив назвала несколько признаков скрытых абьюзеров. По словам специалиста, их выдает желание обвинять предыдущих избранниц в провале отношений.