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10:41, 24 января 2023Забота о себе

Психолог назвала признаки скрытого абьюзера

Психолог Романив рассказала, что скрытые абьюзеры любят хвалиться прошлыми отношениями

Фото: Natalia Sobolivska / Unsplash

Скрытых абьюзеров выдает желание хвалиться прошлыми отношениями перед новой избранницей, рассказала семейный психолог Ольга Романив. В беседе с «Лентой.ру» она назвала несколько признаков таких людей.

По словам Романив, скрытый абьюзер любит подчеркивать, что другие женщины не ценили его и поплатились за это. Он объяснит, что его прежняя избранница сама виновата, если он поднимал на нее руку или изменял, пока та сидела дома с грудным ребенком. Нынешней партнерше такой человек непременно намекнет, что с ней у него все иначе. При этом та все равно понимает, что любое отклонение в ее поведении от ожидаемого повлечет последствия.

Для отношения с абъюзером характерны так называемые эмоциональные качели, в основе которых изощренное эмоциональное насилие. В большинстве случаев женщины осознают всю пагубность и разрушительность подобных отношений, но у них с трудом получается поставить в них точку

Ольга Романивсемейный психолог

По мнению психолога, скрытый абьюзер регулярно делает комплименты, после которых остается неприятный осадок. Так, он может похвалить прическу, но тут же скажет, что со стрижкой было бы лучше. Или скажет, что женщина отлично выглядит, но краситься не умеет совершенно. Таким образом агрессор пытается понизить самооценку жертвы.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что абьюзерам свойственна резкая смена настроения — от счастья до гнева. Жертва при этом пугается, что отношения закончатся, и всеми силами доказывает агрессору, что он достойный человек.

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Моральный насильник стремится вызвать чувство жалости к себе, рассказывая о детстве, юности, службе в армии. Он прямо при этом заявляет, что его никогда не ценили, не любили и даже обижали. «Неважно, что какие-то из этих историй вполне могут оказаться правдивыми. Нужно понимать, что рассказываются они с вполне конкретной целью — контролировать эмоции жертвы», — дополнила Романив.

Агрессор повторяет, что вы единственная и неповторимая. Это вообще излюбленный прием — говорить об исключительности женщины, с которой он в данный момент вместе. Но нужно понимать, что предыдущая его избранница тоже была на вашем эксклюзивном месте. Поэтому не слишком доверяйте мужчине, который постоянно говорит вам, что вы одна такая

Ольга Романивсемейный психолог

Классический агрессор использует политику кнута и пряника. Если обидел, ударил, плохо повел себя, то потом обязательно компенсирует это букетом цветов, свиданием, чтобы жертва чувствовали себя на седьмом небе от счастья. В таких ситуациях нужно быть осторожной, так как подобное поведение повторяется, предупредила семейный психолог.

Ранее психолог Элена Гамаюн объяснила ошибку женщин, притягивающих к себе неудачников. Она предупредила, что мужчин-неудачников притягивают неуверенные и недолюбленные женщины.

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Вера Владзиевская
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