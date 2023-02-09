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12:01, 9 февраля 2023Путешествия

Крупнейший лоукостер России запустил распродажу билетов от 100 рублей

Авиакомпания «Победа» с 9 февраля запустила распродажу авиабилетов от 100 рублей

Фото: Shutterstock

Крупнейший лоукостер России «Победа» ко дню 100-летия гражданской авиации запустил масштабную распродажу билетов по 100 рублей. Информация об этом опубликована в Telegram-канале авиакомпании.

Ежедневно с 9 по 15 февраля в Telegram-канале перевозчика будет появляться список направлений, участвующих в этот день в акции. 9 февраля спецпредложение действует на перелеты в обе стороны из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Киров, Казань, Челябинск, Чебоксары, Екатеринбург и Набережные Челны (Нижнекамск).

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Уточняется, что пассажирам будут доступны авиабилеты по стране с датой вылета с 10 февраля по 26 октября 2023 года. Проездные документы можно оформить на официальном сайте отечественного перевозчика, их количество будет ограничено.

Ранее авиакомпания «Якутия» также объявила распродажу авиабилетов по стране. Праздничная акция стартовала 9 февраля. В этот день пассажиры смогут приобрести билеты по 100 рублей на даты с 9 февраля по 25 апреля 2023 года.

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Валентина Процкова
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