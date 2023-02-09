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10:13, 9 февраля 2023Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу авиабилетов по стране

Авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов по стране от 100 рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская авиакомпания «Якутия» ко дню 100-летия гражданской авиации запустила масштабную распродажу авиабилетов по стране. Информация об этом появилась в Telegram-канале перевозчика.

Праздничная акция стартовала 9 февраля. В этот день пассажиры смогут приобрести билеты по 100 рублей на период полетов с 9 февраля по 25 апреля 2023 года. «Только сегодня 9 февраля 2023 года и только на сайте пассажиры авиакомпании "Якутия" могут приобрести авиабилеты по 100 рублей в одну сторону с багажом», — говорится в публикации.

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Спецпредложение будет действовать на рейсах между МосквойЯкутскомВладивостокомКрасноярскомСочиОмском, Калининградом, Махачкалой и другими российскими городами.

Ранее подобную акцию объявил российский лоукостер «Победа». Ко дню 100-летия гражданской авиации перевозчик также планирует продавать авиабилеты по 100 рублей. Отмечается, что сроки и детали проведения распродажи пока не сообщаются.

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Валентина Процкова
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