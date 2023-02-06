Российская авиакомпания анонсировала продажу билетов по 100 рублей

«Победа» анонсировала масштабную акцию с билетами по 100 рублей с 9 февраля

Российская авиакомпания «Победа» ко дню 100-летия гражданской авиации анонсировала продажу билетов по 100 рублей. Об этом сообщается в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».

Уточняется, что точные сроки и условия проведения масштабной акции пока неизвестны, все подробности будут опубликованы 9 февраля в 10:00 по московскому времени. Проездные документы можно оформить на официальном сайте отечественного лоукостера, их количество будет ограничено.

Ранее в январе стало известно, что авиакомпания «Победа» с 3 июня запускает рейсы из Москвы в Бодрум. Полеты по маршруту назначены три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из международного аэропорта Внуково. С 1 сентября рейсы на популярный турецкий курорт планируется сделать ежедневными.