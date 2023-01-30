Российский лоукостер начнет летать на популярный пляжный курорт Турции

Авиакомпания «Победа» начнет летать в Бодрум с 3 июня

Российский лоукостер «Победа» запускает рейсы из Москвы в Бодрум. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Отмечается, что перевозчик начнет летать на популярный пляжный курорт Турции с 3 июня. Полеты по этому маршруту будут осуществляться три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) из столичного аэропорта Внуково.

При этом в компании подчеркнули, что уже с 1 сентября рейсы в Бодрум будут ежедневными.

Кроме того, «Победа» собирается открыть рейсы из Москвы в Даламан, а также из Казани, Владикавказа и Махачкалы — в Стамбул.

Ранее в январе сообщалось, что крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан с 1 февраля.

Отмечается, что компания начнет осуществлять полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолетах семейства Airbus A320.