Крупнейшая авиакомпания России возобновит рейсы в Казахстан

«Аэрофлот» возобновит рейсы из России в Казахстан

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан с 1 февраля. Об этом говорится в сообщении перевозчика, его приводит ТАСС.

Отмечается, что компания начнет осуществлять полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. «Продажа билетов открыта», — добавили представители перевозчика.

В «Аэрофлоте» пояснили, что в Астану планируется совершать два рейса еженедельно, в Алма-Ату — три, в Атырау — по два рейса еженедельно в феврале и по три с марта.

Более того, в авиакомпании подчеркнули, что до февраля 2023 года полеты в города Казахстана из Москвы будут выполняться авиакомпанией «Россия».