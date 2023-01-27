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13:03, 27 января 2023Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания увеличит число рейсов в Китай

«Аэрофлот» с 15 февраля увеличит количество рейсов в Пекин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в новый аэропорт Пекина, «Дасин», с 15 февраля. Об этом говорится на сайте крупнейшего российского перевозчика.

Таким образом, число регулярных рейсов в столицу Китая возрастет до трех в неделю. «На воздушной линии между Москвой и Пекином будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777», — уведомили в «Аэрофлоте».

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Полеты будут выполняться из терминала С московского аэропорта «Шереметьево».

Ранее в январе сообщалось, что Россия и КНР захотели увеличить количество пассажирских рейсов между двумя странами для поддержания роста турпотока. Так, в российском диппредставительстве заявили, что в настоящее время Москва и Пекин обсуждают восстановление пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран.

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Фариза Бацазова
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