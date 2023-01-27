Крупнейшая российская авиакомпания увеличит число рейсов в Китай

«Аэрофлот» с 15 февраля увеличит количество рейсов в Пекин

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в новый аэропорт Пекина, «Дасин», с 15 февраля. Об этом говорится на сайте крупнейшего российского перевозчика.

Таким образом, число регулярных рейсов в столицу Китая возрастет до трех в неделю. «На воздушной линии между Москвой и Пекином будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777», — уведомили в «Аэрофлоте».

Полеты будут выполняться из терминала С московского аэропорта «Шереметьево».

Ранее в январе сообщалось, что Россия и КНР захотели увеличить количество пассажирских рейсов между двумя странами для поддержания роста турпотока. Так, в российском диппредставительстве заявили, что в настоящее время Москва и Пекин обсуждают восстановление пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран.