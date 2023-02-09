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22:15, 9 февраля 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от закусывания алкоголя некоторыми продуктами

Диетолог Дианова: алкоголь лучше закусывать пюре и сыром, а не соленьями

Фото: Giovanna Gomes / Unsplash

Выбирая, чем закусывать алкоголь, лучше не увлекаться соленьями, заявила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. От закусывания спиртных напитков некоторыми продуктами она предостерегла россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Диановой, сладкие продукты в сочетании с алкоголем дают человеку излишний выброс энергии, а соленые — приводят к образованию камней в почках и набору лишнего веса.

С алкоголем, добавила она, хорошо сочетаются легкие закуски, белково-жировые продукты, а также овощи, содержащие крахмал. «Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов», — привела пример она.

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Александра Лисица
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