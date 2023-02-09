Россиян предостерегли от закусывания алкоголя некоторыми продуктами

Диетолог Дианова: алкоголь лучше закусывать пюре и сыром, а не соленьями

Выбирая, чем закусывать алкоголь, лучше не увлекаться соленьями, заявила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. От закусывания спиртных напитков некоторыми продуктами она предостерегла россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Диановой, сладкие продукты в сочетании с алкоголем дают человеку излишний выброс энергии, а соленые — приводят к образованию камней в почках и набору лишнего веса.

С алкоголем, добавила она, хорошо сочетаются легкие закуски, белково-жировые продукты, а также овощи, содержащие крахмал. «Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов», — привела пример она.

Ранее врач-кардиолог и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали россиянам об эффективном способе предотвратить похмелье. Они также считают, что закусывать спиртное нужно картошкой.