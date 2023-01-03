Россиянам рассказали об эффективном способе предотвратить похмелье

Врач Мясников рассказал, что вареный картофель эффективно предотвращает похмелье

Врач-кардиолог и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали россиянам, что эффективным способом предотвратить похмелье считается картошка в качестве закуски. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мясников рассказал, что в студенческие годы один академик порекомендовал ему закусывать спиртное горячим вареным картофелем, чтобы предотвратить похмелье. К блюду врач посоветовал добавить ложку растительного масла.

Шеф-повар объяснил действие содержащимся в картофеле крахмале, который поглощает алкоголь. При этом масло устраняет сухость картофеля.

Ранее главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев заявил, что рассол действительно является эффективным средством от похмелья. Однако существует одно условие — он должен быть соленым, а не маринованным.