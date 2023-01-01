Нарколог назвал рассол эффективным средством от похмелья при одном условии

Нарколог клиники «Зависимость-24» Казанцев назвал рассол эффективным средством от похмелья

Рассол действительно является эффективным средством от похмелья, рассказал «Ленте.ру» главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев. Однако существует одно условие — он должен быть соленым, а не маринованным.

«Да, рассол хорош при похмелье. Но можно вместо рассола использовать регидрон, который используется при отравлениях. Но если вы любите рассол, то можно принимать в небольших дозах его, так как он содержит соль. Это обязательно должен быть соленый рассол, а не маринованный, потому что в последнем содержится уксус, который является промежуточным продуктом распада алкоголя. Он, наоборот, усиливает интоксикацию», — предупредил он.

По словам специалиста, немаринованный рассол содержит ряд компонентов, которые надо восполнить, чтобы помочь организму — калий, натрий, магний и кальций.

Нарколог отметил, что вместо рассола можно применять регидрон, который используется при отравлениях.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что за столом желательно избегать употребления алкоголя с жирной пищей, поскольку такое сочетание негативно влияет на состояние организма. При этом, по ее словам, наиболее вредный тандем — шипучие алкогольные напитки с большим количеством жирной и соленой пищи.