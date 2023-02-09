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17:25, 9 февраля 2023Культура

Звезду корейского кино отправили под следствие из-за использования анестетика

Звезду корейского кино Ю А Ина отправили под следствие из-за использования анестетика
Ю А Ин

Ю А Ин. Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Звезду корейского кино, актера Ю А Ина отправили под следствие по обвинению в предполагаемом незаконном употреблении анестезирующего препарата. Об этом сообщает Deadline.

Сообщается, что актеру запрещен выезд за границу. Ю А Ин подозревается в регулярном употреблении пропофола — внутривенного седативного лекарства, которое необходимо для поддержания анестезии — в немедицинских целях, что является нарушением Закона о контроле над наркотиками в Южной Корее.

Агентство артиста United Arts Agency опубликовала заявление для прессы, в котором говорится, что Ю А Ин «добросовестно сотрудничает со следствием и подробно разъяснит проблемные вопросы».

Ранее сообщалось, что 30-летнего российского актера театра и кино, известного по ролям информатора и старшего лейтенанта в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», Радмила Хайрутдинова задержали за незаконное хранение наркотиков в Москве.

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Варвара Кошечкина
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