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09:32, 9 февраля 2023Забота о себе

Женщинам раскрыли простые способы заинтересовать партнера на свидании

Лайф-коуч Тигинян посоветовала меньше говорить на свидании, чтобы заинтересовать партнера

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Заинтересовать партнера на свидании, чтобы он захотел встретиться снова, помогут четыре простых приема, заявила румынский психолог, лайф-коуч Франческа Тигинян. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на TikTok специалистки.

Первый способ, который раскрыла женщинам Тигинян в видеоролике, — сохранять спокойствие, меньше говорить и больше слушать собеседника в начале отношений. Желание непременно заполнить возникающие паузы сигнализирует о нервозности и неуверенности в себе, в то время как молчание поможет сохранить загадку и заставит другого человека больше говорить, считает она.

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Также Тигинян посоветовала во время разговора избегать общих вопросов, требующих односложного ответа, так как они делают общение некомфортным и скучным. Вместо этого она предложила расспрашивать об уже упомянутых партнером интересах и фактах его жизни. Например, вместо вопроса об образовании лучше поинтересоваться, почему человек выбрал такую специальность и как попал в свою сферу деятельности.

Еще один действенный прием казаться привлекательнее на свидании — дышать глубоко и ровно. Коуч отметила, что это несложное действие поможет замедлиться и расслабиться, что непременно отразится на языке тела. Чтобы расслабить тело и разум, надо сделать вдох на четыре секунды, затем задержать дыхание на две секунды, после чего медленно выдохнуть.

Последний совет Тигинян — быть решительнее и не бояться предлагать свои идеи. Не надо перекладывать принятие всех решений на партнера, от выбора времени встречи до десерта в ресторане, чтобы к концу вечера он не чувствовал себя измотанным.

Ранее коуч по свиданиям Луанна Уорд назвала совершаемую многими женщинами ошибку в отношениях. Она призвала избегать мужчин, которые не помогают женщине решать ее проблемы.

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Наталья Обрядина
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