Коуч по свиданиям назвала совершаемую многими женщинами ошибку в отношениях

Коуч по свиданиям Уорд призвала избегать мужчин, которые не помогают решать проблемы

Коуч по свиданиям Луанна Уорд назвала тревожным признаком безразличное отношение мужчин к проблемам женщины. Ее слова приводит издание Daily Mail.

В личном блоге Уорд призвала избегать мужчин, которые не помогают решать женские проблемы. По ее мнению, многие женщины совершают ошибку, когда игнорируют эту черту.

Если мужчина, выслушав подругу, невесту, жену, не предложил помощи, его нужно избегать. Если он не хочет помогать в мелочах, то определенно не собирается делать это в больших делах Луанна Уорд коуч по свиданиям

По словам Уорд, ее удивляет, что многие считают нормальным просто выговориться и не ожидают помощи со стороны. «Когда я рассказываю мужчине о своих проблемах, то не жду, что он их решит. Просто хочу, чтобы он выслушал», — процитировала она одну из своих знакомых.

Коуч по свиданиям посоветовала без сомнения принимать предлагаемую помощь. По ее мнению, мужчины запрограммированы на решение проблем.

Если бы вы позвонили ему и сказали: «Моя машина сломалась, темно и идет дождь», вы бы действительно хотели, чтобы он ответил: «Я уверен, что ты разберешься, ты находчивая девушка». Если вы потеряли свой кошелек, а он не предложил вам денег в долг, что это за человек? Луанна Уорд коуч по свиданиям

Уорд сказала, что женщины должны позволять любому мужчине в их жизни помогать в мелочах, чтобы можно было рассчитывать на поддержку и в больших делах.

Ранее специалист по отношениям Сами Вундер назвал главные женские ошибки на первом свидании с успешным мужчиной. Она посоветовала девушкам не напрашиваться на новую встречу.