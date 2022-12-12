Девушкам назвали главные ошибки на первом свидании с успешным мужчиной

Daily Mail: девушкам на первом свидании нельзя напрашиваться на новую встречу

Девушкам на первом свидании с успешными мужчинами нельзя говорить о работе и напрашиваться на новую встречу, уверена специалист по отношениям Сами Вундер. Она назвала главные женские ошибки в общении изданию Daily Mail.

Вундер предупредила: девушки, желающие найти надежного и состоятельного спутника жизни, не должны совершать распространенные ошибки на свиданиях. Многие из них могут быть успешными и состоявшимися, но говорить о своих карьерных достижениях на первом же свидании все же не стоит, уверена эксперт по отношениям.

«Когда человек рассказывает о своих профессиональных достижениях, он редко раскрывает личностные качества, — отметила она. — А любовь и романтика — это отношения на ином уровне».

На первом свидании не стоит стремиться делать выбор за мужчину или поправлять его. Попытка контролировать выбор спутника на свидании, предлагая блюда из меню, которые, как кажется девушке, он должен есть, обернется провалом. У амбициозного и успешного человека есть свое мнение, и он будет знать, что ему выбрать, категорично заявила Вундер.

Любой вид «материнского» поведения является убийцей романтики. Так что пусть мужчина сам принимает решения. Вам не нужно производить на него впечатление, просто позвольте ему узнать вас настоящую Сами Вундер эксперт по отношениям

Эксперт по свиданиям также предостерегла от желания обсуждать во время встречи политику, экономику и подобные темы. По ее мнению, так можно подружиться с мужчиной, но не произвести на него впечатление как женщина. «Я всегда советую делиться историями о путешествиях и даже задавать очень личные вопросы», — сказала она.

Вундер рассказала, что даже сильным, состоявшимся мужчинам иногда необходимо выговориться. Зачастую на свиданиях они рассказывают много о себе — об удачах и проблемах. Но задача девушки — выслушать и дать понять, что он со всем справится. Если она начнет думать, как помочь ему выпутаться из сложной ситуации, а еще хуже — предлагать свои решения и помощь, то будущие отношения, по ее мнению, обречены на провал, если девушка хочет найти более сильного спутника, чем она.

Эксперт по отношениям добавила, что девушка не должна быть инициатором второго свидания. На то, чтобы пригласить понравившегося человека на встречу, требуется пару минут — чтобы сделать звонок или написать сообщение. Но сделать этот шаг должен именно мужчина, считает она.

Ранее специалист по свиданиям Лоррейн Адамс объяснила, почему мужчина не должен один платить за ужин в ресторане во время свидания. Она отметила, что в XXI веке, когда женщины борются за равноправие с мужчинами, эта практика устарела.