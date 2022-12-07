Найдено оправдание выбирающим не платить за спутницу в ресторане мужчинам

Специалист по свиданиям Адамс назвала нелепицей оплату мужчиной счетов в ресторане

Ожидать от мужчины оплаты счета за ресторан на первом свидании — это нелепица, считает специалист по свиданиям Лоррейн Адамс. Ее слова в защиту испытывающих финансовые трудности мужчин приводит издание LadBible.

Многие считают, что мужчина должен платить по счету на первом свидании. И хотя существует правило этикета, финансовый кризис может разрушить эту традицию, уверена Адамс. Так она нашла оправдание мужчинам, выбирающим раздельные со спутницей счета. Специалист по свиданиям с 22-летним стажем уверена, что в настоящее время многие не могут позволить себе свидания в принципе, не говоря уже о том, чтобы раскошелиться на шикарную еду для двоих.

Адамс считает, что мужчин не должны принуждать платить по счетам. Этот ритуал она назвала устаревшей практикой. «На дворе 2022 год, женщины изо всех сил стремятся добиться полного равенства. Мы в основном равны коллегам-мужчинам в размере заработка, поэтому держаться за очень устаревшую практику, когда мужчина должен платить, нелепо», — прокомментировала она.

40 процентов одиноких британцев не могут ходить на свидания из-за тяжелого финансового положения

Специалист по свиданиям отметила, что большинство представителей поколения Z и молодых миллениалов согласны делить счет не только на первом свидании, но и на протяжении всех отношений.

Однако все еще есть так много одиноких женщин старше 40 лет, которые придерживаются мнения, что мужчины должны платить по счетам. Многие даже отказываются от второго свидания, если мужчина не заплатил по счету Лоррейн Адамс специалист по свиданиям

Адамс назвала несправедливостью в эти трудные с финансовой точки зрения времена ожидать, что парень заплатит на первом свидании. По ее словам, некоторые женщины даже чувствуют неловкость, когда приходит время оплаты счета, а кто-то ощущает себя обязанной зайти немного дальше в интимном плане, если мужчина заплатил в ресторане. А разделение счета ставит обоих людей на один уровень.

Ранее жительница Германии рассказала, что ее парень через два месяца после единственного свидания прислал ей сообщение с требованием вернуть деньги за ужин в ресторане.