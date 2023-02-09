Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 9 февраля 2023Россия

ВСУ в третий раз атаковали нефтепровод в приграничном российском регионе

Mash: украинские военные в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Фото: Николай Никитин / ТАСС

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, нынешняя атака в приграничном российском регионе производилась группой боевых дронов. Целью беспилотников противника была линейно-диспетчерская станция близ села Найтоповичи.

Российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» обнаружил и сбил дроны ВСУ, на данный момент обломки беспилотника ищут в лесу недалеко от линейно-диспетчерской станции.

Официального подтверждения этой информации от властей Брянской области пока не поступало.

Губернатор приграничного региона Александр Богомаз до этого рассказал, что в ночь на 9 февраля Украина нанесла удар по Стародубскому району. В результате средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ. По его данным, мирные жители не пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов
Песков прокомментировал поставки оружия Евросоюзом на Украину
Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.