ВСУ в третий раз атаковали нефтепровод в приграничном российском регионе

Mash: украинские военные в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, нынешняя атака в приграничном российском регионе производилась группой боевых дронов. Целью беспилотников противника была линейно-диспетчерская станция близ села Найтоповичи.

Российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» обнаружил и сбил дроны ВСУ, на данный момент обломки беспилотника ищут в лесу недалеко от линейно-диспетчерской станции.

Официального подтверждения этой информации от властей Брянской области пока не поступало.

Губернатор приграничного региона Александр Богомаз до этого рассказал, что в ночь на 9 февраля Украина нанесла удар по Стародубскому району. В результате средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ. По его данным, мирные жители не пострадали.