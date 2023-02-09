ВСУ в третий раз атаковали нефтепровод в приграничном российском регионе
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По информации издания, нынешняя атака в приграничном российском регионе производилась группой боевых дронов. Целью беспилотников противника была линейно-диспетчерская станция близ села Найтоповичи.
Российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» обнаружил и сбил дроны ВСУ, на данный момент обломки беспилотника ищут в лесу недалеко от линейно-диспетчерской станции.
Официального подтверждения этой информации от властей Брянской области пока не поступало.
Губернатор приграничного региона Александр Богомаз до этого рассказал, что в ночь на 9 февраля Украина нанесла удар по Стародубскому району. В результате средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ. По его данным, мирные жители не пострадали.