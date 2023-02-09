Трех беременных россиянок допросили в аэропорту Аргентины и не пустили в страну

Миграционные службы Аргентины задержали трех беременных россиянок из-за ложной информации

В аэропорту Аргентины задержали и допросили трех россиянок на поздних сроках беременности. Женщин не пустили в страну миграционные службы, пишет РИА Новости со ссылкой на главу консульского отдела посольства России в Аргентине Георгия Полина.

По мнению собеседника агентства, гражданок России могли задержать в связи с предъявлением при пересечении границы неполной или ложной информации. Всего в Аргентину прилетело больше беременных россиянок, однако только трем допрошенным запретили въезд.

«Одна девушка с позавчера [находится в аэропорту], прилетела 7 февраля вечером, еще две прилетели вечером 8 февраля», — пояснил Полин.

Как отмечает источник, у одной из женщин по имени Екатерина наступила 32-я неделя беременности. Она рассказала, что прилетела в Аргентину из Турции с туристическими целями и собиралась пожить у друзей. Вслед за ней в страну должен был приехать и ее молодой человек. Во время миграционного контроля ее отвели в отдельную комнату на допрос, который длился пять часов.

Екатерина ответила на все вопросы таможенников и предоставила информацию о месте проживания в Аргентине, а также обратные билеты. Несмотря на это во въезде женщине было отказано. Ее обещали посадить на рейс до Турции и приставили к ней сопровождающих в аэропорту. Екатерине пришлось дважды вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия. Друзья россиянки наняли ей адвоката, однако тот не смог с ней встретиться.

«Сейчас девушки находятся в зоне вылета, их паспорта у миграции, судьба их решается. Мы в курсе и добиваемся от аргентинских властей официального уведомления», — заключил Полин.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой перечислил признаки, по которым большинство россиян выбирают страну для эмиграции. Он объяснил, что беременные женщины отдают предпочтение Аргентине, «чтобы там родить и получить гражданство всей семьей».