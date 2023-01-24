Тревел-блогер назвал главные критерии россиян в выборе страны для эмиграции

Блогер Кутовой: россияне эмигрируют в Турцию из-за нехватки денег на далекие направления

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой перечислил признаки, по которым большинство россиян выбирают страну для эмиграции. Об этом он порассуждал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник задался вопросом, почему большинство соотечественников выбирают для переезда Казахстан, Армению или Турцию, тогда как в странах Латинской Америки или Азии цены ниже, нет проблем с жильем и не так много других эмигрантов. Одной из главных причин, по его мнению, является нехватка денег на билеты на далекие направления.

«Вторая причина: боязнь сложной дороги с детьми. Добираться несколько дней до Аргентины — задача не для слабонервных. С другой стороны, в ту же Аргентину улетали беременные женщины, чтобы там родить и побыстрее получить гражданство всей семьей», — назвал еще один критерий выбора стран ближнего зарубежья россиянин.

Еще одним важным критерием Кутовой считает языковой барьер. Автор блога полагает, что многим россиянам сложно адаптироваться в чужой среде без знания местного языка, поэтому им проще выбирать страну, где владеют русским. В качестве четвертой причины россиянин указал разницу во времени.

«Не так уж просто работать 5/2 с 08:00 до 18:00, когда ты живешь по времени плюс восемь или тем более минус восемь часов от московского времени. Поэтому удаленщики стараются не уезжать слишком далеко на восток или запад. Так выбор страны для жизни ограничивается очень сильно», — объяснил путешественник.

В декабре 2022 года живущая в Израиле россиянка рассказала об особенностях жизни в стране и раскритиковала менталитет израильтян, описав их словами «улыбаются и подставляют». Например, она выразила недовольство тем, что местные жители могут «чего угодно наобещать, а потом просто взять и бессовестно не выполнить».