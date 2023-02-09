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01:00, 9 февраля 2023Ценности

Модель OnlyFans попросили переодеться в баре из-за слишком откровенного наряда

Модель OnlyFans Наоми Тибблс попросили переодеться в баре отеля из-за откровенного бикини

Кадр: @naomi.tibbles

Австралийская модель OnlyFans Наоми Тибблс отправилась в отпуск на остров Норт-Страдброук и подверглась критике со стороны персонала отеля. Об этом рассказала сама манекенщица в видеоролике на своей странице в TikTok.

28-летняя Тибблс сообщила, что после прогулки по пляжу она зашла в бар и заказала себе напиток, однако через 20 минут к ней подошли охранники и попросили ее переодеться. Они заявили, что данное заведение является семейным, а ее неуместный наряд не соответствует установленному дресс-коду.

Затем она продемонстрировала зрителям свой образ. Тибблс была одета в бикини и белые вязаные брюки, из-под которых виднеются стринги. Ее образ дополняли сандалии и соломенная шляпа. «У нас здесь дресс-код. Вы одеты слишком откровенно. Мы — семейное заведение», — процитировала одного из сотрудников модель.

Подписчики решили поддержать Тибблс. «Мне кажется, что это нормально одеваться так на пляж», «А что еще нужно носить в такой обстановке?» — возмутились они в комментариях под публикацией.

В декабре 2022 года полная блогерша Эззи с никнеймом @ezzystyles рассказала, что ее выгнали из кофейни из-за чересчур откровенного наряда.

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Мария Винар
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