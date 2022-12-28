Полную девушку выгнали из кофейни из-за откровенного топа

Полную TikTok-блогершу Эззи выгнали из кофейни из-за откровенного топа

Полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) с никнеймом @ezzystyles выгнали из кофейни за неуместный внешний вид. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети рассказала, что сотрудница кафе попросила ее покинуть заведение из-за чересчур откровенного наряда. При этом юзерша продемонстрировала данный образ, который стал причиной критики.

Так, на размещенных кадрах Эззи предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, девушка надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком. Также блогерша дополнила наряд массивными серьгами и цветными браслетами. «Я просто выгляжу очень мило!» — заявила она в опубликованном ролике.

Подписчики поддержали девушку в комментариях. «Как можно осуждать людей в общественных местах за их одежду», «Ты имеешь право выходить в публичные места, не беспокоясь о том, соответствует ли твой наряд дресс-коду», «Я шокирована», — написали они.

Ранее в декабре сотрудница офиса Дженни Бонавита получила выговор от 50-летнего коллеги за неуместный наряд. На размещенных кадрах видно, что она была одета в светлые джинсы прямого кроя, синий блестящий топ с длинными рукавами, частично оголяющий ее живот, и кроссовки. Как утверждает Бонавита, HR-менеджер посчитал ее наряд чересчур откровенным для работы.

