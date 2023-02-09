Мужчина в костюме Бэтмена спас россиянку от кражи 700 тысяч и попал на видео

В Петербурге мужчина в костюме Бэтмена предотвратил кражу 700 тысяч рублей у девушки

Видео: Telegram-канал «Как дела, Санкт-Петербург?»

В Санкт-Петербурге мужчина в костюме Бэтмена спас россиянку от кражи 700 тысяч рублей. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Как дела, Санкт-Петербург?».

Инцидент произошел на Невском проспекте и попал в объектив камеры наблюдения. Отмечается, что девушка сняла деньги за 20 минут до попытки ограбления и планировала потратить их на открытие маникюрного салона.

Возле остановки к ней подбежал молодой человек и вырвал сумку. Кражу предотвратил Роман в костюме лего-Бэтмена, который работал на выставке «Планета кубиков». Он выставил руку и повалил злоумышленника на землю.

Сообщается, что в компании пообещали поощрить сотрудника, а девушка, сохранившая деньги благодаря его помощи, подарила мужчине десять тысяч рублей.

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