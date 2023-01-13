Едва не утонувшую в Таиланде россиянку спасли случайные прохожие

Phuket News: едва не утонувшую на Пхукете российскую туристку спасли отдыхающие

Российскую туристку, едва не утонувшую на тайском Пхукете, чудом спасли другие отдыхающие. Об этом пишет Phuket News.

Отмечается, что россиянка пошла плавать в море на популярном пляже Патонг и спустя некоторое время начала тонуть. На помощь путешественнице бросились случайные прохожие, отдыхавшие поблизости. Когда они вытащили женщину на берег, она была уже без сознания.

По данным издания, один из туристов оказался врачом. Он делал пострадавшей искусственное дыхание до тех пор, пока она не пришла в себя. Позже на место инцидента прибыли медики. Они доставили россиянку в ближайшую больницу на машине скорой помощи.

Ранее в ноябре турист решил сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и едва не погиб. Он упал с 40-метровой высоты и чудом выжил. Сотрудники экстренной службы доставили пострадавшего в больницу с переломами руки и ноги и многочисленными ушибами.