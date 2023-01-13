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17:13, 13 января 2023Путешествия

Едва не утонувшую в Таиланде россиянку спасли случайные прохожие

Phuket News: едва не утонувшую на Пхукете российскую туристку спасли отдыхающие

Фото: Phuket Info Center

Российскую туристку, едва не утонувшую на тайском Пхукете, чудом спасли другие отдыхающие. Об этом пишет Phuket News.

Отмечается, что россиянка пошла плавать в море на популярном пляже Патонг и спустя некоторое время начала тонуть. На помощь путешественнице бросились случайные прохожие, отдыхавшие поблизости. Когда они вытащили женщину на берег, она была уже без сознания.

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По данным издания, один из туристов оказался врачом. Он делал пострадавшей искусственное дыхание до тех пор, пока она не пришла в себя. Позже на место инцидента прибыли медики. Они доставили россиянку в ближайшую больницу на машине скорой помощи.

Ранее в ноябре турист решил сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и едва не погиб. Он упал с 40-метровой высоты и чудом выжил. Сотрудники экстренной службы доставили пострадавшего в больницу с переломами руки и ноги и многочисленными ушибами.

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Фариза Бацазова
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