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18:17, 9 февраля 2023Силовые структуры

Российского подполковника задержали за дачу взятки чиновнику Минюста

Подполковника Прокопова задержали за дачу взятки чиновнику Минюста Бочарову

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Замначальника следственной части УТ МВД России по Центральному федеральному округу Илью Прокопова задержали за дачу взятки чиновнику Минюста Геннадию Бочарову. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Telegram-канал 112.

В отношение Прокопова возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу в крупном размере») УК РФ.

По данным правоохранителей, Прокопов передал 500 тысяч рублей замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте, чтобы тот ускорил и принял экспертизу по одному из уголовных дел. Бочаров получил деньги и поручил подчиненным помочь подполковнику.

Бочаров курирует экспертную деятельность в РФЦСЭ, являющемся крупнейшим в стране ведомством, проводящим судебно-экспертные исследования. 15 сентября 2022 года его задержали, по подозрению во взяточничестве. Чиновник выразил готовность сотрудничать со следствием и давать развернутые показания.

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Илона Палей
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