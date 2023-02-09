Российского подполковника задержали за дачу взятки чиновнику Минюста
Замначальника следственной части УТ МВД России по Центральному федеральному округу Илью Прокопова задержали за дачу взятки чиновнику Минюста Геннадию Бочарову. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Telegram-канал 112.
В отношение Прокопова возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу в крупном размере») УК РФ.
По данным правоохранителей, Прокопов передал 500 тысяч рублей замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте, чтобы тот ускорил и принял экспертизу по одному из уголовных дел. Бочаров получил деньги и поручил подчиненным помочь подполковнику.
Бочаров курирует экспертную деятельность в РФЦСЭ, являющемся крупнейшим в стране ведомством, проводящим судебно-экспертные исследования. 15 сентября 2022 года его задержали, по подозрению во взяточничестве. Чиновник выразил готовность сотрудничать со следствием и давать развернутые показания.