Российского подполковника задержали за дачу взятки чиновнику Минюста

Подполковника Прокопова задержали за дачу взятки чиновнику Минюста Бочарову

Замначальника следственной части УТ МВД России по Центральному федеральному округу Илью Прокопова задержали за дачу взятки чиновнику Минюста Геннадию Бочарову. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Telegram-канал 112.

В отношение Прокопова возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу в крупном размере») УК РФ.

По данным правоохранителей, Прокопов передал 500 тысяч рублей замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте, чтобы тот ускорил и принял экспертизу по одному из уголовных дел. Бочаров получил деньги и поручил подчиненным помочь подполковнику.

Бочаров курирует экспертную деятельность в РФЦСЭ, являющемся крупнейшим в стране ведомством, проводящим судебно-экспертные исследования. 15 сентября 2022 года его задержали, по подозрению во взяточничестве. Чиновник выразил готовность сотрудничать со следствием и давать развернутые показания.