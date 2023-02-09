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09:03, 9 февраля 2023Силовые структуры

В Запорожье задержали подозреваемую в пяти терактах группу диверсантов Украины

В Запорожской области задержали диверсантов, убивавших представителей власти Бердянска

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Запорожской области российские силовики задержали группу подпольных диверсантов, подозреваемых в причастности к пяти терактам на территории города Бердянск. Об этом в четверг, 9 февраля, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в доме у одного из украинцев — Алексея Макаренко — был обнаружен тайник, в котором хранились гранаты, боеприпасы, автомат Калашникова АК-74. Он, как полагают оперативники, давал другим диверсантам наводку для совершения взрывов. Координатором и фактическим руководителем группы был сотрудник внутренних дел Бердянска, который в настоящее время служит в Главном управлении разведки Украины.

Среди жертв бывший сотрудник ГИБДД, позже выполнявший обязанности коменданта города, который, несмотря на полученные после взрыва ранения, смог выжить. Также группа причастна к убийству замглавы мэра города по ЖКХ Олега Бойко и его жены, занимавшейся проведением референдума. Также их жертвой стал Павел Ищук — первый заместитель главы администрации по вопросам коммуникации.

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Азамат Асланов
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