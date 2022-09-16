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В Бердянске убили заместителя мэра по вопросам ЖКХ

В Бердянске Запорожской области убит заммэра по вопросам ЖКХ Бойко и его жена

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Бердянске Запорожской области убит заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, Бойко был убит в пятницу в бердянском микрорайоне Колония у своего гаража. Вместе с ним также погибла его жена Людмила, она возглавляла местную избирательную комиссию.

«Это страшное преступление не останется безнаказанным и безответным. Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются», — добавил политик.

Ранее 16 сентября генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Также погибла его заместитель Екатерина Стегленко. Бомба взорвалась во время совещания руководящего состава прокуратуры.

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Антон Похиляк
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