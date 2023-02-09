Названы города России с лучшим качеством жизни

Агентство стратегических инициатив: Москва стала лучшим городом России по качеству жизни

Москва названа лучшим городом России по качеству жизни. Об этом со ссылкой на результаты исследования Агентства стратегических инициатив сообщает Telegram-канал агентства РИА Новости.

Вторую и третью строчку в списке заняли Петербург и Тюменская область. В первую пятерку также вошли такие регионы страны, как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По словам генерального директора агентства Светланы Чупшевой, при составлении списка учитывалось более 140 показателей, в том числе данные геоаналитики и статистические данные Росстата. Кроме того, исследователи проводили опрос граждан, проживающих в различных регионах России.

«Очень важно, что у нас очень большая база опрашиваемых. Мы опрашиваем не только жителей столиц, а это жители сельской местности, малых городов, что дает нам возможность взвешено оценивать результаты и смотреть на те проблемы, о которых говорят люди, и те возможности, которые есть в регионе», — пояснила Чупшева.

В ноябре аналитики Финансового университета при правительстве РФ пришли к выводу, что по итогам 2022 года самыми комфортными для жителей городами России стали Москва, Сочи и Грозный. Индекс качества жизни был рассчитан на основании данных опроса жителей городов с населением более 250 человек.