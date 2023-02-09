Байден в ответ на вопрос о поездке на Украину заявил о вероятном посещении Польши

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность приезда на Украину в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что есть вероятность посещения им Польши, «но на этом все».

«Я еще не принял решение относительно того, когда я поеду в Польшу, или даже то, поеду ли я туда точно», — цитирует агентство ответ Байдена на вопрос журналистов.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что Байден посетит Украину, когда будет подходящий момент, но сейчас не время для официальных визитов.