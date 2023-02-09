Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 9 февраля 2023Мир

Байден прокомментировал возможность приезда на Украину

Байден в ответ на вопрос о поездке на Украину заявил о вероятном посещении Польши

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность приезда на Украину в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что есть вероятность посещения им Польши, «но на этом все».

«Я еще не принял решение относительно того, когда я поеду в Польшу, или даже то, поеду ли я туда точно», — цитирует агентство ответ Байдена на вопрос журналистов.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что Байден посетит Украину, когда будет подходящий момент, но сейчас не время для официальных визитов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Путин оценил преодоление трудностей в экономике
Дизайнер перечислил варианты отделки стен без снятия старого покрытия
Трех беременных россиянок допросили в аэропорту Аргентины и не пустили в страну
Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием
Раскрыты опасные последствия мытья головы раз в неделю
Зеленский обсудил в Лондоне поставки оружия Киеву
Российскому подростку огласили приговор за подготовку теракта в школе
Польские таможенники отобрали винтовки у женской сборной Украины по биатлону
Под завалами дома в Новосибирске после взрыва газа нашли тело десятого погибшего
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.