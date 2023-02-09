В США рассказали об освобождении властями Никарагуа более 200 политзаключенных
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об освобождении властями Никарагуа 222 политических заключенных. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.
«Сегодня Соединенные Штаты приветствуют 222 человека, которые были заключены в тюрьму правительством Никарагуа за осуществление своих основных свобод и подверглись длительным несправедливым задержаниям», — сказал Блинкен. Политик назвал подобное решение конструктивным шагом к борьбе с проблемами, связанными с правами человека.
Он также отметил, что это позволит улучшить двусторонние отношения между Вашингтоном и Никарагуа. Госсекретарь заявил, что отправка заключенных в США является «продуктом согласованной американской дипломатии».
В январе прошлого года США ввели санкции в отношении 116 лиц, запретив им въезд, из-за причастности к «подрыву демократии» в Никарагуа. Ограничения коснулись мэров, прокуроров, ректоров университетов, сотрудников правоохранительных органов, а также руководителей тюрем и военачальников.