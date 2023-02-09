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00:23, 10 февраля 2023Мир

В США рассказали об освобождении властями Никарагуа более 200 политзаключенных

Госсекретарь Блинкен: Никарагуа освободила более 200 политзаключенных и отправила их в США
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об освобождении властями Никарагуа 222 политических заключенных. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«Сегодня Соединенные Штаты приветствуют 222 человека, которые были заключены в тюрьму правительством Никарагуа за осуществление своих основных свобод и подверглись длительным несправедливым задержаниям», — сказал Блинкен. Политик назвал подобное решение конструктивным шагом к борьбе с проблемами, связанными с правами человека.

Он также отметил, что это позволит улучшить двусторонние отношения между Вашингтоном и Никарагуа. Госсекретарь заявил, что отправка заключенных в США является «продуктом согласованной американской дипломатии».

В январе прошлого года США ввели санкции в отношении 116 лиц, запретив им въезд, из-за причастности к «подрыву демократии» в Никарагуа. Ограничения коснулись мэров, прокуроров, ректоров университетов, сотрудников правоохранительных органов, а также руководителей тюрем и военачальников.

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Варвара Кузьмина
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