Путин рассказал о произошедшей на борту №1 нештатной ситуации

Путин рассказал, как в двигатель самолета президента попала птица, после чего он заглох

Владимир Путин рассказал, как в один из двух двигателей президентского борта №1 во время полета попала птица. Слова российского лидера пишет РИА Новости.

«Попала птица, и один двигатель заглох. У командира воздушного судна спрашиваю: "Что делать?" Он говорит: "Ну, мы дотянем". Я говорю: "А может, лучше развернуться и сесть?" В конце концов на промежуточный аэродром сели», — сказал он.

Путин отметил, что такая ситуация случалась неоднократно, и всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Он рассказал, как пилот вертолета отказал ему в полете из-за плохой видимости. «Я командир судна, и я принимаю решение. Я не полечу», — вспомнил президент.

Самолет президента России Ил-96-300ПУ представляет собой модифицированный вариант пассажирского Ил-96 с изменениями для большего комфорта и безопасности.

В 2019 году бывший руководитель специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин рассказал об экстремальном полете с Путиным. Это произошло во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург. «Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5-6 метров попадаем в дичайшую болтанку», — сказал Федорушкин. По его словам, во время рейса полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Вопреки тяжелым погодным условиям, борт №1 приземлился в Пулково. После этого Путин вызвал Федорушкина в кабинет и спросил, что произошло. «Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90 процентов», — признался пилот.