Лукашенко рассказал о посылках с чаем от китайского лидера

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что лидер КНР постоянно присылает ему чай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о посылках с чаем от лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом он высказался после вручения дипломов докторов наук и профессорских аттестатов научно-педагогическим работникам, передает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал Пул Первого.

Во время чаепития Лукашенко призвал гостей пить налитый им чай, отметив, что китайский лидер постоянно присылает ему чайные посылки. «Сам же я не выпью его весь», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко призывал соотечественников брать пример с КНР. Он назвал Китай древней крепкой цивилизацией и посоветовал учиться у него беречь прошлое и смотреть в будущее.