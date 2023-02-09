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18:47, 9 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о посылках с чаем от китайского лидера

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что лидер КНР постоянно присылает ему чай

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о посылках с чаем от лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом он высказался после вручения дипломов докторов наук и профессорских аттестатов научно-педагогическим работникам, передает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал Пул Первого.

Во время чаепития Лукашенко призвал гостей пить налитый им чай, отметив, что китайский лидер постоянно присылает ему чайные посылки. «Сам же я не выпью его весь», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко призывал соотечественников брать пример с КНР. Он назвал Китай древней крепкой цивилизацией и посоветовал учиться у него беречь прошлое и смотреть в будущее.

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Алевтина Запольская
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