Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали правила защиты от киберпреступников

IT-эксперт Фесенко порекомендовала россиянам регулярно обновлять ПО

Фото: Maxwell Ridgeway / Unsplash

Эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко в беседе с «Лентой.ру» назвала правила защиты от киберпреступников. В частности, она порекомендовала россиянам регулярно обновлять программное обеспечение (ПО).

IT-специалистка рассказала, что для защиты от взломов необходимо устанавливать на компьютер и мобильное устройство только официальный софт из магазинов. «Именно поэтому iOS считается чуть надежнее Android, потому что априори не дает установить софт не из магазина, где каждое приложение проходит предварительную оценку безопасности», — пояснила Фесенко.

Материалы по теме:
Опасный сервис. Как VPN помогает мошенникам
Опасный сервис.Как VPN помогает мошенникам
8 августа 2022
«Стопроцентной безопасности не существует» Эксперт рассказал, почему утечек данных стало больше
«Стопроцентной безопасности не существует»Эксперт рассказал, почему утечек данных стало больше
28 марта 2022

Помимо этого, эксперт посоветовала не загружать приложения «про запас». «Чем больше различных утилит, тем больше шансов, что в одной из них со временем появится неприятная лазейка, через которую злоумышленники смогут проникнуть в устройство», — предупредила она.

Фесенко также порекомендовала регулярно обновлять программное обеспечение. «Обновление ПО — это не столько желание разработчика поменять дизайн, сколько необходимый апгрейд, благодаря которому ландшафт актуальных киберугроз существенно сужается», — объяснила специалистка.

По словам эксперта, важно также минимизировать количество приложений, которые имеют доступ к микрофону, камере, геолокации. Все эти данные, как отметила Фесенко, потенциально могут попасть в публичный доступ либо быть проданными рекламодателям.

Специалистка также призвала посещать только проверенные сайты и относиться с подозрением к любым ссылкам, даже если их прислали знакомые. «Фишинг — один из самых распространенных и эффективных способов мошенничества. Нередко на фейковых сайтах находятся вредоносные программы, в том числе шпионские», — заключила она.

Ранее Фесенко рассказала об опасности подключения к открытым точкам Wi-Fi. При подключении к бесплатному интернету данные легче перехватить и расшифровать — в частности, логин и пароль для доступа в банк-клиент, заявила киберэксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
В Германии рассказали об обратном эффекте американских санкций
В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет
Дочь Заворотнюк рассказала о своих «хулиганствах» в школьные годы
В Чехии выразили желание видеть российских хоккеистов на чемпионате мира-2024
Обнаружена образующаяся при ударе астероида новая кристаллическая структура
В Брянской области сбили украинские беспилотники
Раскрыты подробности о взрыве газа в Новосибирске
Перечислены уловки сутенеров для вовлечения россиянок в секс-индустрию
Американский ветеран захотел пожать Путину руку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.