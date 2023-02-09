Россиянам назвали правила защиты от киберпреступников

IT-эксперт Фесенко порекомендовала россиянам регулярно обновлять ПО

Эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко в беседе с «Лентой.ру» назвала правила защиты от киберпреступников. В частности, она порекомендовала россиянам регулярно обновлять программное обеспечение (ПО).

IT-специалистка рассказала, что для защиты от взломов необходимо устанавливать на компьютер и мобильное устройство только официальный софт из магазинов. «Именно поэтому iOS считается чуть надежнее Android, потому что априори не дает установить софт не из магазина, где каждое приложение проходит предварительную оценку безопасности», — пояснила Фесенко.

Помимо этого, эксперт посоветовала не загружать приложения «про запас». «Чем больше различных утилит, тем больше шансов, что в одной из них со временем появится неприятная лазейка, через которую злоумышленники смогут проникнуть в устройство», — предупредила она.

Фесенко также порекомендовала регулярно обновлять программное обеспечение. «Обновление ПО — это не столько желание разработчика поменять дизайн, сколько необходимый апгрейд, благодаря которому ландшафт актуальных киберугроз существенно сужается», — объяснила специалистка.

По словам эксперта, важно также минимизировать количество приложений, которые имеют доступ к микрофону, камере, геолокации. Все эти данные, как отметила Фесенко, потенциально могут попасть в публичный доступ либо быть проданными рекламодателям.

Специалистка также призвала посещать только проверенные сайты и относиться с подозрением к любым ссылкам, даже если их прислали знакомые. «Фишинг — один из самых распространенных и эффективных способов мошенничества. Нередко на фейковых сайтах находятся вредоносные программы, в том числе шпионские», — заключила она.

Ранее Фесенко рассказала об опасности подключения к открытым точкам Wi-Fi. При подключении к бесплатному интернету данные легче перехватить и расшифровать — в частности, логин и пароль для доступа в банк-клиент, заявила киберэксперт.