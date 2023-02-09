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14:00, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Одессе решили дерусифицировать хлеб

Одесский хлебозавод № 4 решил переименовать батон Потемкинский в Гетманский

Фото: Unsplash

В рамках дерусификации «Одесский хлебозавод № 4» решил переименовать батон Потемкинский. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что вместо Потемкинского батон на заводе решили переименовать в Гетманский.

Ранее в Transparency International сообщили, что Киев стал лидером кампании по дерусификации среди городов Украины. Уточняется, что с конца февраля 2022 года в украинской столице сменили 237 топонимов.

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Георгий Нестеров
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