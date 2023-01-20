Киев стал лидером «дерусификации»

Transparency International назвала Киев городом, сменившим больше всего русских названий

Киев стал лидером кампании по «дерусификации», которая охватила украинские города, сообщает Transparency International на своем официальном сайте. По данным организации, украинская столица сменила больше всего русских наименований.

С момента начала российской спецоперации в конце февраля 2022 года в 33 городах Украины переименовали примерно 2200 топонимов. В Киеве сменили 237 названий, за ним следует Винница с 232 измененными топонимами, третье место занимает родной город президента Украины Владимира Зеленского Кривой Рог — там убрали 183 русских названий.

«Изменили названия улиц, бульваров, площадей, скверов, районов и даже озер и теплоходов», — отмечается в сообщении организации.