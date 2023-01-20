Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 20 января 2023Бывший СССР

Киев стал лидером «дерусификации»

Transparency International назвала Киев городом, сменившим больше всего русских названий

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киев стал лидером кампании по «дерусификации», которая охватила украинские города, сообщает Transparency International на своем официальном сайте. По данным организации, украинская столица сменила больше всего русских наименований.

С момента начала российской спецоперации в конце февраля 2022 года в 33 городах Украины переименовали примерно 2200 топонимов. В Киеве сменили 237 названий, за ним следует Винница с 232 измененными топонимами, третье место занимает родной город президента Украины Владимира Зеленского Кривой Рог — там убрали 183 русских названий.

«Изменили названия улиц, бульваров, площадей, скверов, районов и даже озер и теплоходов», — отмечается в сообщении организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий
Задержание ФСБ россиянина за призывы к убийству военных попало на видео
Европейский клуб отказался проводить товарищеские матчи с российскими командами
Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании
Киев стал лидером «дерусификации»
Трилогия GTA появилась в Steam
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС
В Германии подсчитали число смертей от коронавируса за три года
Кадыров заявил о подготовке первой группы богословов в университете спецназа
Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.