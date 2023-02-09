Эндокринолог назвала лучшие продукты для стимулирования мозговой деятельности

Эндокринолог Тананакина посоветовала есть яйца для стимулирования мозговой деятельности

Некоторые из существующих элементов, которые содержатся в привычных продуктах, стимулируют выработку нейромедиаторов, что положительно сказывается на мозговой деятельности, заявила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук и врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина.

К полезным продуктам, которые способны благотворно влиять на работу мозга, Тананакина отнесла какао, кофе, горький шоколад, морковь и свеклу. Кроме того, среди наиболее полезных продуктов в этом отношении она назвала яйца.

Эксперт объяснила, что яйца содержат холин и лецитин, которые оказывают положительное влияние на работу нейромозговых медиаторов. «Рекомендуется регулярно употреблять яйца на завтрак, а также добавлять к ним нерафинированное оливковое масло холодного отжима или масло семени льна», — посоветовала Тананакина, добавив, что они богаты полиненасыщенными жирными кислотами и представляют хорошую альтернативу омеге, которая содержится в дорогих сортах лососевых рыб.

Собеседница «Газеты.Ru» также выделила среди стимулирующих работу мозгов продуктов кофе — по ее словам, тонизирующий эффект этого напитка помогает осилить срочные задачи. При этом Тананакина акцентировала внимание на том, что тонус будет держаться недолго и вскоре сменится расслабленным состоянием, поэтому кофе лучше заменять зеленым чаем, который содержит мощный антиоксидант L-теанин.

Держать нервную систему в тонусе также поможет цельнозерновой хлеб грубого помола, к которому относится ржаной, ржано-пшеничный, с отрубями и многозерновые сорта хлеба. Тананакина отметила, что мозговой деятельности также способствуют какао и чай. «Эти продукты, как и красная рыба, семена льна, черника, грецкие орехи, стимулируют мозговую деятельность и помогают справляться с задачами, требующими умственных усилий», — резюмировала эксперт, призвав не сбрасывать со счетов пользу обычной воды, которая необходима для поддержания мозга в правильном функциональном состоянии.

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