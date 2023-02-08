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15:44, 8 февраля 2023Забота о себе

Названы самые вредные для талии повседневные привычки

Диетолог Ракстон назвала недостаток сна одной из самых вредных для талии привычек худеющих

Фото: Unsplash

Одной из самых вредных для талии повседневных привычек является регулярный недостаток сна, уверена врач-диетолог Кэрри Ракстон. Эту и еще три мешающие сбросить вес ошибки худеющих людей она назвала в беседе с изданием The Sun.

Специалистка объяснила, что постоянный недосып приводит к ряду проблем со здоровьем и увеличению веса. Она сослалась на исследование, согласно которому здоровые люди, спящие не более четырех часов в сутки, съедают на 300 килокалорий больше, чем те, кто отдыхал девять часов. Также у страдающих от недостатка ночного сна количество жира на животе в среднем на девять процентов выше.

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По словам Ракстон, избавиться от лишнего жира в области талии также мешает нехватка белка в рационе. Еще одним важным питательным веществом, необходимым для восстановления всех тканей организма, здоровья мышц и костей, является аротеин. Его недостаток приводит к ухудшению самочувствия, постоянному чувству голода и, как следствие, перееданию.

Опасной для талии может стать и привычка употреблять пищу из большой тарелки, уверена диетолог.

Мы любим до краев наполнять свои тарелки, независимо от их размера. Потому накладывайте еду на посуду размером поменьше. Маленькая тарелка, полная еды, заставит вас думать, что вы съели больше, чем на самом деле

Кэрри Ракстон врач-диетолог

В заключение Ракстон добавила, что при похудении не стоит увлекаться сладкими напитками и алкоголем, поскольку в них содержится много пустых калорий. Кроме того, следует помнить, что спиртные напитки усиливают чувство голода и стимулируют аппетит. Заменить газировку и алкоголь лучше на воду, зеленый или черный чай.

Ранее эндокринолог Флоренс Комите раскрыла малоизвестную опасность похудения по методу Илона Маска и Ким Кардашьян. Она уверяет, что сбрасывающие вес при помощи инъекций препаратов, назначаемых людям с диабетом второго типа, в конечном итоге теряют больше мышц, чем жировой ткани.

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Наталья Обрядина
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