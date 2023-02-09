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11:46, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Эстонии сравнили военную помощь Украине с закупкой вакцин

Премьер Эстонии Каллас предложила закупать Киеву военную технику по аналогии с вакцинами

Фото: Mat Napo / Unsplash

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сравнила военную помощь Киеву с процессом закупки вакцин во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

По мнению Каллас, крайне важно ускорить предоставление военной техники Украине. По ее мнению, действовать можно по аналогии с закупкой вакцин. «То есть европейские страны будут выделять денежные средства, Европейская комиссия будет закупать, и затем ее (технику — прим. «Ленты.ру») будут отправлять непосредственно на Украину», — сказала премьер.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставки танков Challenger 2 для Украины. Военная техника поступит в страну в марте.

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Алевтина Запольская
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