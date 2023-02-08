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20:46, 8 февраля 2023Мир

Британия анонсировала поставки танков Challenger 2 для Украины

Премьер Британии Сунак анонсировал поставки танков Challenger 2 для Украины в марте
Владимир Зеленский и Риши Сунак

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: Andrew Matthews / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставки танков Challenger 2 для Украины. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Лондон передаст Киеву военную технику в марте.

Ранее немецкие власти объявили сроки отправки на Украину батальона боевых танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что Берлин может направить танки в течение первых четырех месяцев 2023 года.

До этого в Германии одобрили поставки Киеву танков Leopard 1. В частности, речь идет о 178 единицах военной техники из промышленных запасов ФРГ.

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Виктория Кондратьева
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