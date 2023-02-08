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19:01, 8 февраля 2023Мир

В ФРГ запланировали сроки поставок Leopard 2 Украине

Минобороны ФРГ допустило поставку Украине батальона Leopard 2 в первые 4 месяца 2023 года

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Первый батальон танков боевых Leopard 2 можно поставить Украине в начале 2023 года, такие сроки запланировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его слова приводит Reuters.

«Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года, может быть, три месяца, а затем нам, конечно, нужно действовать как можно быстрее», — допустил глава ведомства.

Он также уточнил, что батальон состоит из 31 танка.

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Виктория Кондратьева
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