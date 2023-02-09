Появилось фото новой формы военных в зоне спецоперации

РБК: производитель показал фотографии новой формы российских военных в зоне спецоперации

Соучредитель российской компании ОКБ «Гардарика» Артем Степаненко показал фотографии с производства первой партии новой формы военных, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры публикует РБК.

По словам Степаненко, летний комплект одежды, одобренный Министерством обороны России, разрабатывался около двух лет. В него входят тактическая куртка, брюки, боевая рубашка и кепка.