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11:32, 9 февраля 2023Россия

Появилось фото новой формы военных в зоне спецоперации

РБК: производитель показал фотографии новой формы российских военных в зоне спецоперации

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Соучредитель российской компании ОКБ «Гардарика» Артем Степаненко показал фотографии с производства первой партии новой формы военных, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры публикует РБК.

По словам Степаненко, летний комплект одежды, одобренный Министерством обороны России, разрабатывался около двух лет. В него входят тактическая куртка, брюки, боевая рубашка и кепка.

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Варвара Родикова
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