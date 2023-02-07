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00:59, 7 февраля 2023Россия

Минобороны разработало новую военную форму для участников спецоперации

РБК: Минобороны России разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

В Минобороны разработали новую форму для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с подготовкой образцов.

Он пояснил, что внешний вид формы в целом сохранится, в основном внимание уделено качеству тканей, швов и утеплителей. Собеседник издания не стал уточнять, на каких предприятиях будет организовано производство.

В Минобороны подтвердили эту информацию, добавив, что разработана «форма нового поколения» с учетом пожеланий всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО. Поставка новой полевой формы в войска запланирована на весну 2023 года.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что в состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Кроме того, в полевую форму одежды включены несколько видов обуви на любую погоду.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне СВО. По его словам, эта тема обсуждается на ежедневных встречах с оборонным ведомством.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Лентой.ру» поддержал идею шитья формы участникам российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины школьниками на уроках труда. «Я к любому трудовому воспитанию отношусь положительно. В данном случае трудовое воспитание сочетается еще и с патриотическим», — пояснил он.

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Марина Совина
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