В Госдуме высказались о шитье формы для военных на уроках труда

Депутат Вассерман поддержал идею шитья формы участникам СВО на уроках труда

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поддержал идею шитья формы участникам российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины школьниками на уроках труда. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». По его мнению, это положительно влияет на воспитание детей.

Я к любому трудовому воспитанию отношусь положительно. В данном случае трудовое воспитание сочетается еще и с патриотическим Анатолий Вассерман депутат Госдумы

«Я думаю, что большая часть школьников участвует в таких вещах совершенно добровольно. А тех, кто пытается отказываться, одноклассники принуждают личным примером. Выпадать из коллектива неприятно, причем неприятно в любом возрасте», — объяснил член нижней палаты российского парламента.

О пошиве формы для военных на уроках труда ранее стало известно из публикации во «ВКонтакте» в группе средней образовательной школы номер шесть Владивостока. В посте говорится, что учащиеся изготовят теплые шапки и брюки для участников СВО.

Перед Новым годом в Москве в образовательных учреждениях был запущен проект «С теплом в сердце». Школьникам, студентам, а также их родственникам предлагалось направить письма с поздравлениями военным.