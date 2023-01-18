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18:27, 18 января 2023Россия

В Госдуме высказались о шитье формы для военных на уроках труда

Депутат Вассерман поддержал идею шитья формы участникам СВО на уроках труда

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поддержал идею шитья формы участникам российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины школьниками на уроках труда. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». По его мнению, это положительно влияет на воспитание детей.

Я к любому трудовому воспитанию отношусь положительно. В данном случае трудовое воспитание сочетается еще и с патриотическим

Анатолий Вассермандепутат Госдумы

«Я думаю, что большая часть школьников участвует в таких вещах совершенно добровольно. А тех, кто пытается отказываться, одноклассники принуждают личным примером. Выпадать из коллектива неприятно, причем неприятно в любом возрасте», — объяснил член нижней палаты российского парламента.

О пошиве формы для военных на уроках труда ранее стало известно из публикации во «ВКонтакте» в группе средней образовательной школы номер шесть Владивостока. В посте говорится, что учащиеся изготовят теплые шапки и брюки для участников СВО.

Перед Новым годом в Москве в образовательных учреждениях был запущен проект «С теплом в сердце». Школьникам, студентам, а также их родственникам предлагалось направить письма с поздравлениями военным.

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Варвара Кошечкина
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