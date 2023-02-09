Норвежский суверенный фонд продал активы в обвиненной в махинациях Adani Group

Норвежский суверенный фонд избавился от активов в обвиненной в махинациях Adani Group

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, избавился от всех активов в группе компаний индийского мультимиллиардера Гаутама Адани — Adani Group. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость проданных активов оценивается примерно в 200 миллионов долларов. NBIM владел акциями компаний Adani Total Gas на сумму 83,6 миллиона долларов, Adani Ports & Special Economic Zone — на 63,4 миллиона долларов, Adani Green Energy — на 52,7 миллиона долларов. Фонд является держателем акций в 9,2 тысячи мировых компаний, ему принадлежит около 1,3 процента всех акций, зарегистрированных на глобальном рынке.

В конце января Adani Group обвинили в махинациях с ценными бумагами, а главу компаний — в ряде других финансовых преступлений, в частности, отмывании денег и незаконном документообороте. На этом фоне инвесторы стали массово продавать акции группы, стоимость которой за неделю обвалилась более чем на 100 миллиардов долларов. В мошенничестве индийского миллиардера обвинила исследовательская компания Hindenburg Research.

В успехе группы было уверено множество крупнейших компаний мира, которые сейчас могут серьезно пострадать от опубликованного разоблачения. Например, конфликт может навредить американскому гиганту розничной торговли Walmart и владеющей ее акциями семье Уолтонов — одной из наиболее состоятельных в мире. Walmart еще в 2021 году заключила с Adani Group договор о строительстве складов и центра обработки данных в Индии с целью укрепления своих цепочек поставок. Также ситуация может негативно отразиться на состоянии богатейшего человека Малайзии Роберта Куока, которого с Адани связывает совместный бизнес по производству продуктов питания в Индии.