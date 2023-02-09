Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:23, 9 февраля 2023Экономика

Норвежский суверенный фонд продал активы в обвиненной в махинациях Adani Group

Норвежский суверенный фонд избавился от активов в обвиненной в махинациях Adani Group

Фото: Amit Dave / Reuters

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, избавился от всех активов в группе компаний индийского мультимиллиардера Гаутама Адани — Adani Group. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость проданных активов оценивается примерно в 200 миллионов долларов. NBIM владел акциями компаний Adani Total Gas на сумму 83,6 миллиона долларов, Adani Ports & Special Economic Zone — на 63,4 миллиона долларов, Adani Green Energy — на 52,7 миллиона долларов. Фонд является держателем акций в 9,2 тысячи мировых компаний, ему принадлежит около 1,3 процента всех акций, зарегистрированных на глобальном рынке.

Материалы по теме:
«Систематически грабя нацию» Как афера богатейшего человека Азии всего за неделю лишила его титула и миллиардов долларов?
«Систематически грабя нацию»Как афера богатейшего человека Азии всего за неделю лишила его титула и миллиардов долларов?
4 февраля 2023
Большой куш Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Большой кушРоссия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
17 апреля 2019

В конце января Adani Group обвинили в махинациях с ценными бумагами, а главу компаний — в ряде других финансовых преступлений, в частности, отмывании денег и незаконном документообороте. На этом фоне инвесторы стали массово продавать акции группы, стоимость которой за неделю обвалилась более чем на 100 миллиардов долларов. В мошенничестве индийского миллиардера обвинила исследовательская компания Hindenburg Research.

В успехе группы было уверено множество крупнейших компаний мира, которые сейчас могут серьезно пострадать от опубликованного разоблачения. Например, конфликт может навредить американскому гиганту розничной торговли Walmart и владеющей ее акциями семье Уолтонов — одной из наиболее состоятельных в мире. Walmart еще в 2021 году заключила с Adani Group договор о строительстве складов и центра обработки данных в Индии с целью укрепления своих цепочек поставок. Также ситуация может негативно отразиться на состоянии богатейшего человека Малайзии Роберта Куока, которого с Адани связывает совместный бизнес по производству продуктов питания в Индии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Стало известно о состоянии Николая Дроздова после выписки из больницы
Девятилетний мальчик окончил школу и решил стать астрофизиком
Украинский полк «Азов» преобразовали в штурмовую бригаду
В Конгрессе США потребовали прекратить военную помощь Байдена Украине
Стилист Лисовец дал советы по выбору верхней одежды в новом сезоне
Норвежский суверенный фонд продал активы в обвиненной в махинациях Adani Group
Необычный способ туристки провести время в ожидании рейса вызвал споры в сети
Швеция оставила без ответа расследование американца о взрывах на газопроводах
Механик-водитель танка рассказал о преимуществах Т-90М
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.