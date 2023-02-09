В Подмосковье предложили пожить в квартире-гараже

В Химках на продажу выставили студию в гараже за 1,3 миллиона рублей

В подмосковных Химках на продажу выставили квартиру, расположенную в гараже. Внимание на соответствующее объявление на сайте сервиса «Авито» обратило издание «Москвич Mag».

Собственник студии, расположенной в гаражном кооперативе возле железной дороги, попросил за нее 1,3 миллиона рублей. Объект включает в себя спальную зону с диваном, кухонную зону с раковиной и небольшой плитой, а также ванную комнату с душевой кабиной, унитазом и водонагревателем. Кроме того, для более комфортной жизни новому хозяину будет доступен подвал, отделанный кафельной плиткой — там находятся дренажная система, водонагреватель и насосы.

В качестве еще одного преимущества продавец отметил удобное расположение лота — в 200 метрах от постройки находится Ленинградское шоссе, в одном километре — платформа Молжаниново, а в трех километрах — аэропорт Шереметьево. «Единственная особенность — нужно привозить воду. Через один километр колонка», — указано в объявлении.

В августе стало известно, что в Москве выставили в аренду спальное место в антресоли. Хозяин объекта предложил пожить в помещении 3 на 1,5 метра в квартире рядом со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского» за 7,9 тысячи рублей в месяц без учета коммунальных услуг.