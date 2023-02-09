В России прокомментировали высказывания главы Минобороны Германии о Путине

Дипломат Гаврилов: мир без министров, сквернословящих как Писториус, был бы чище

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал высказывания министра обороны Германии Бориса Писториуса о президенте России Владимире Путине. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, подобные заявления свидетельствуют о том, что Европа осознает безысходность своего положения, а авторам таких слов следует подумать о возможных последствиях.

«Мир без министров, сквернословящих в духе Бориса Писториуса, был бы однозначно чище», — подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что Германия следует «логике заокеанских хозяев», которые позволяли себе высказывания о нанесении «обезглавливающего удара по Кремлю».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина. Во время своего визита в Киев в интервью газете Bild он заявил, что мир без него был бы лучше.

